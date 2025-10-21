ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Реальный курс доллара: нардепка назвала планку, которой достигнет валюта до конца 2026 года

МВФ скорректирует реальный курс гривны до 50 за доллар, отметила народная депутат Нина Южанина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Реальный курс доллара: нардепка назвала планку, которой достигнет валюта до конца 2026 года

До конца 2026 года доллар может подорожать до 50 гривен / © pexels.com

Реальный курс доллара в Украине может подняться до 50 гривен уже к концу 2026 года.

Так считает народная депутат Нина Южанина считает, передает «Вечер.LIVE».

Об этом она заявила 21 октября, подчеркнув, что нынешний курс гривны искусственно стабилизирован, а рыночные механизмы практически бездействуют.

«В начале 2026 года курс еще некоторое время будут удерживать административными методами. Но когда МВФ проанализирует макропоказатели и определит реальную стоимость валюты, мы увидим постепенное повышение курса», — отметила Южанина.

Политика не добавила, что дальнейшая динамика гривни будет зависеть от сотрудничества с МВФ, объемов международной помощи и темпов экономического восстановления после войны.

Напомним, Международный валютный фонд изменил прогноз по окончании войны в Украине. Фонд ухудшил свой прогноз по срокам окончания войны России против Украины, допустив, что конфликт может длиться весь 2026 год.

Также МВФ требует от Нацбанка девальвации гривны. НБУ против такого шага из-за рисков инфляции и негативной реакции общества.

