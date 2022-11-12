Рецессия, инфляция и суровая зима: Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз на 2023 год

В следующем году ЕК ожидает, что экономика еврозоны вырастет на 0,3%. В июле этот прогноз составил 1,4%.

Еврозону ожидает суровая зима, поскольку рецессия ударит по региону так же, как двусмысленная инфляция.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Европейской комиссии.

Официальные представители Европейского Союза снизили свой прогноз роста экономики на следующий год и повысили все свои прогнозы потребительских цен. Они считают, что экономика пока сокращается и будет продолжать сокращаться в течение первого квартала.

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"Экономика ЕС находится в переломном моменте, и перспективы значительно ухудшились, – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. – Инфляция продолжает расти быстрее, чем ожидалось, но мы считаем, что пик близок".

Ожидается, что усиление ценового давления сместит пик инфляции в конце года.

"На фоне повышенной неопределенности, высокого давления на энергоносители, снижения покупательной способности домохозяйств, ухудшения состояния окружающей среды и усиления условий финансирования ЕС, еврозона и большинство стран-членов упадут в рецессию", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Экономика региона прогибается под сокрушительным весом инфляции, которая в октябре достигла нового максимума в 10,7%. Комиссия считает, что рост цен теперь составит в среднем 8,5% в этом году и 6,1% в 2023 году – оба прогноза заметно превышают прогнозы, сделанные в июле.

Прогноз экономического роста на 2022 год составляет 3,2%, однако в следующем году Еврокомиссия прогнозирует рост всего на 0,3% по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,4%.

Согласно прогнозам, в 2023 году Германия, крупнейшая экономика региона, сократится больше, чем любой другой член еврозоны.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Прогнозы Всемирного банка по экономике Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Она также отметила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

"Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки вызов", — пояснила она.

Подорожает все: украинцев ждет инфляция в 30%

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