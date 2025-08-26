Редкие 25 копеек: как выглядит монета, за которую можно получить 20 тысяч гривен

Деньги

Некоторые украинские монеты по 25 копеек могут принести владельцам значительную прибыль. Особенно ценятся редкие экземпляры выпуска 1992, за которые коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривен.

Об этом пишут «Монеты-ягодки».

Наиболее драгоценной является монета 1992 разновидности 3ГАм. Ее стоимость может достигать 20 000 грн. Узнать ее можно за толстым средним зубом трезубца и отсутствием черенков в гроздях №4 и №8.

Коллекционная монета / © Фото из открытых источников

Почему эти монеты так редки

Специалисты объясняют, что первые выпуски 25 копеек чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Некоторые из них не попали в обращение, поскольку считаются пробными или незавершенными.

«Редкие 25 копеек 1992 года встречаются один раз в 30 тысяч монет, а иногда еще реже», — отмечают нумизматы.

Другие ценные монеты

Найти дорогие экземпляры в собственной копилке вполне реально.

Например:

разновидность 1.2ВАм — стоит 50-60 грн;

Коллекционная монета / © Фото из открытых источников

разновидность 2БАк — 80-170 грн;

Коллекционная монета / © Фото из открытых источников

разновидность 2ГАм — 500-700 грн.

Коллекционная монета / © Фото из открытых источников

Специалисты советуют внимательно пересмотреть мелочь дома, ведь среди них могут быть настоящие сокровища для коллекционеров.

Напомним, национальный банк Украины объявил о намерении постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек. В регуляторе отмечают, что эти монеты почти не используются в повседневных расчетах, поэтому их значение в платежной системе минимально.

По данным НБУ, 10-копеечными монетами еще можно рассчитываться в торговых точках. Однако после их попадания в банки они больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься для учета и уничтожения. Всего в обращении находится около 4,1 млрд таких монет.

Постепенное изъятие мелочи позволит снизить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку и хранение монет. Поэтапное изъятие стартует с 1 октября. В то же время чеканка 10 копеек будет прекращена, и новые монеты больше не будут попадать в наличное обращение. Они будут оставаться законным платежным средством для принятия НБУ отдельного решения об их полном выводе.