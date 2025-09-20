ТСН в социальных сетях

326
2 мин

Есть 50 копеек? Проверьте кошелек - цена монеты может достигать 11 000 гривен

Обычная монета в 50 копеек, лежащая в вашем кошельке, может стоить тысячи гривен. Коллекционеры готовы платить до 11 000 грн за редкую разновидность монеты 1992 года.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Копилка

Копилка / © Unsplash

Коллекционеры высоко ценят украинские монеты в 50 копеек – настолько, что готовы платить за них тысячи гривен. Однако не за все, а только за те, у которых есть «набор» особых признаков. За редкую разновидность 1992 можно получить от 4000 до 11 000 гривен.

Об этом пишут Монеты-ягодки.

Как отличить редкую монету

По данным специалистов ресурса «Монеты-ягодки», ценная разновидность монеты 50 копеек 1992 года имеет следующие уникальные признаки:

  • Средний зуб трезубца: он должен быть толстым.

  • Диаметр рисунка: 17,7мм.

  • Гроздь №1: имеет четыре ягоды, а пятка слилась с венком.

  • Группа: гладкая, без насечек.

Итак, прежде чем тратить мелочь, стоит внимательно присмотреться к своим монетам. Возможно, именно в вашем кошельке спряталось настоящее сокровище.

Как выглядит редкая монета / © Фото из открытых источников

Как выглядит редкая монета / © Фото из открытых источников

Напомним, как сообщили в НБУ в течение трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет разных номиналов для помощи животным , пострадавшим от войны. Сбор объявлен в рамках благотворительной акции «PowerCoins», проводимой Национальным банком совместно со всеукраинским движением UAnimals.

Акция продлится с 15 сентября по 28 ноября 2025 года. Чтобы присоединиться, нужно собрать мелкие монеты номиналом в 10 копеек, 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен. Монеты можно сдать в Ощадбанке и ПУМБе. Собранные в рамках акции средства будут направлены на обеспечение кормом эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий, лечение и реабилитация раненых и больных животных и устройство вольеров и приобретение необходимых приютных устройств.

326
