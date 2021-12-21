Реформа градостроительства: в Украине сократилась процедура проверки жилья перед эксплуатацией

Одним из шагов по реформированию градостроительной сферы стало уничтожение монополии Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Себестоимость жилья в Украине должна уменьшаться, а строительство квадратных метров – ускоряться. Это цель реформы градостроительства, которая началась в этом году.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 декабря.

В Минрегионе заявляют, что выдача разрешений на строительство и процедура проверки объектов перед вводом нового жилья в эксплуатацию сократилась до трех дней. Раньше это занимало несколько месяцев.

Вместо ликвидированной государственной архитектурно-строительной инспекции сейчас работает новая структура, которая, по словам чиновников, максимально упростила подачу документов. За незаконную застройку планируют усилить уголовную ответственность, а местным властям дать больше прав для борьбы со злостными нарушителями строительных правил.

Напомним, законопроект №5655, имеющий целью повышение прозрачности в сфере градостроительства и прошел первое чтение, планируется принять во втором чтении до конца этого года. Законопроект №5655 вместе с законопроектами №5656 и №5877 является основой реформы градостроительства, цель которой – перевести отрасль строительства в цифровизированную и контролируемую плоскость.