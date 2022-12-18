Реформа градостроительства: вице-премьер-министр рассказал о законе, который исключит возможность коррупции

В рамках восстановления разрушенных украинских городов и инфраструктуры парламент поддержал реформу градостроительной отрасли, которая не только исключит возможность коррупции в вопросах строительства, но и защитит украинцев от мошенников.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона.

"Основная идея законопроекта № 5655 – во-первых, отмена монополии местных властей на принятие решений во всем строительном процессе, имевшую коррупционную составляющую. Во-вторых, цифровизация. Каждый шаг или бездействие определенного чиновника, участника этого процесса будут отслеживаться в системе. Например, будет ясно видно, что дом построен, а его по каким-то причинам не вводят в эксплуатацию, поэтому, возможно, что у застройщика требуют взятку", — сказал Кубраков.

Кубраков считает, что законопроект является революционным, потому что вместо выдаваемых в бумажном виде разрешений будут выдаваться электронные разрешения в единой it-системе, поэтому их увидят все участники процесса.

Также в законе есть большая глава, которая предоставляет дополнительные полномочия органам местного самоуправления.

"Вместе с полномочиями они получают и порядок, что делать с незаконным строительством. И уже никто не сможет сказать: извините, у нас здесь незаконное здание, строящееся в центральной части города, но мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий. Теперь они есть, законопроект проголосован, поэтому теперь есть и ответственность", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Он также отметил, что к реформе вовлечены и страны Великой Семерки: "С самого начала страны G-7 были вовлечены в разработку концепции этой реформы. Собственно, антикоррупционный ТАПАС финансируется правительствами США и Великобритании".

По словам Кубракова, в течение нескольких последних недель, украинские чиновники провели много встреч с послами Большой Семерки, где были достигнуты договоренности по разработке подзаконных актов, которые будут внедрены в реформу.

Закон, позволяющий сделать рынок недвижимости беспрецедентно открытым, вводится через полгода после публикации.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с европейскими городами и громадами.

По его словам, ключевым в сотрудничестве будет восстановление украинских городов, пострадавших от российских ракет и боеприпасов.

Революционная реформа градостроительной отрасли: плюсы и критика нового закона Александр Кубраков

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