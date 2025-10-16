«Реформирование продолжается, инфляция и ситуация на валютном рынке – контролируемые», - глава НБУ Андрей Пышный

Реклама

Оснований говорить о стагнации украинской экономики нет – она постепенно восстанавливается: фиксируется рост на уровне 0,8% за первое полугодие, ожидаемый рост – 2% за год в соответствии с июльским прогнозом НБУ. Об этом в интервью изданию Forbes рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Банковская система ликвидна, прибыльна, капитализирована, кредитование бизнеса растет на 30% в год. Инвестиции в гривневые облигации и активное возобновление инвестиционного кредитования свидетельствуют о доверии экономике. Население проинвестировало почти 60 млрд грн в гривневые облигации – это в 4,6 раза больше, чем было до полномасштабной войны», – отметил он в интервью.

По мнению Андрея Пышного, одна из стратегических задач НБУ – создать развитие рынков капитала, чтобы в страну «вошли» инвестиции, прежде всего частные, которые позволят перейти от выживания к устойчивому росту. «Для этого нужны предпосылки – макрофинансовая стабильность, устойчивая банковская система, прогнозируемость политики Нацбанка, доверие к институтам и страхованию военных рисков», – говорит глава НБУ.



Андрей Пышный также отметил, что реформирование, несмотря на полномасштабную войну, продолжается, инфляция и ситуация на валютном рынке – контролируемые. «Доверие к гривне сохраняется. Мы даже приступили к новому виду валютной либерализации – стимулирующей. НБУ является активным участником евроинтеграции и планирует до конца 2027 имплементировать большинство актов права ЕС в финансовой сфере. Все это тоже ресурс для сохранения устойчивости», - говорит он.

Относительно роста ВВП Украины на 2% по итогам 2025 года Андрей Пышный отметил, что любая цифра со знаком плюс – это хорошая новость. «Также надеюсь на положительную перспективу с инфляцией. Видим, что она будет оставаться близкой к нашему прогнозу. Данные за июль-сентябрь говорят, что в целом наши предположения о факторах снижения инфляции сбываются. Значительное влияние на результаты будет иметь урожай зерновых и масличных культур, а также ситуация в энергетике», - сообщил глава НБУ.

Напомним, НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет более медленным , чем в прошлом, – реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году, а дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны.