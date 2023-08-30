Регистрация компании в ОАЭ может стать одним из надежных бизнес-решений. ОАЭ известны своей стабильной экономикой, благоприятными условиями для предпринимательства и стратегическим географическим положением. Узнать некоторые юридические детали процесса регистрации бизнеса в ОАЭ вы можете, прочитав статью.

Привлекательность открытия компании в ОАЭ

Решение инвесторов о создании компании в ОАЭ основывается на ряде факторов:

Открытый бизнес-ориентированный режим.

2. Доступ к различным рынкам Ближнего Востока, Африки и Азии.

3. Наличие разнообразных финансовых услуг.

4. Современная инфраструктура.

5. Развитые свободные зоны.

6. Многообразие секторов.

Если вы заинтересованы в учреждении компании в ОАЭ, обратитесь к юрконсультантам, которые разъяснят детали регистрационного процесса, а также окажут грамотное сопровождение в регистрации компании в ОАЭ.

Какие основные этапы регистрации компании в ОАЭ?

Регистрация компании в Арабских Эмиратах включает в себя несколько основных этапов:

Планирование и выбор места регистрации. На начальном этапе необходимо определить тип компании и выбрать место регистрации, например, компания free zone или mainland company UAE.

2. Подача заявки и комплекта документов для регистрации компании в соответствии с требованиями регуляторов.

3. Открытие банковского счета в ОАЭ.

4. Получение необходимой лицензии и прочей разрешительной документации.

Каждая зона и тип компании может иметь свои специфические требования и процедуры регистрации.Обратитесь к специалистам для получения более подробной информации и конкретного сопровождения в процессе регистрации компании в ОАЭ.

Особенности регистрации компаний во фри зонах ОАЭ

Регистрация компании в свободной зоне ОАЭ предоставляет ряд преимуществ:

Возможность полного иностранного владения фирмой без необходимости наличия местного партнера.

* Компании, зарегистрированные во фри зонах, освобождены от налогов.

* Возможность свободно выводить прибыль за пределы страны без ограничений и уплаты налогов.

* Процесс регистрации компании во фри зоне обычно является относительно простым и быстрым.

* Владельцы компаний во фри зонах могут получить рабочие визы для иностранных сотрудников по упрощенной процедуре.

Какие документы должны подготовить инвесторы для регистрации компании в ОАЭ?

Для регистрации компании в ОАЭ инвесторам нужно будет подготовить следующие основные документы:

Учредительные документы.

* Паспорта руководящих лиц.

* Подтверждение адреса в ОАЭ, например, копию счета за комуслуги.

* Сведения о финансовой стабильности инвестора.

* Бизнес-план, который описывает виды деятельности компании и потенциальные планы развития.

Налоги в ОАЭ

При регистрации компании в ОАЭ и осуществлении международных инвестиций следует учитывать следующие налоговые обязательства:

* НДС. Стандартная ставка составляет 5%.

* КПН. Система корпоративного налогообложения была введена с 2023 года. Ставка налога на прибыль, превышающую 375 000 AED составляет 9%.

Заключение

ОАЭ являются одним из самых привлекательных мест для инвестиций. Эта страна имеет благоприятную экономическую среду, надежные финансовые институты, предлагает многочисленные инвестиционные возможности. Однако, перед инвестированием в ОАЭ, важно узнать о требованиях, рисках и потенциальных перспективах, связанных с запуском инвестиционного проекта в ОАЭ.

Эксперты YB Case имеют богатый опыт коммуникаций и понимание инвестиционной среды Эмиратов. Мы оказываем комплексное сопровождение инвестиционной деятельности в ОАЭ.