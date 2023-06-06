Рекордная сумма: НБУ сообщил, сколько долларов поступило на валютные счета правительства в мае

Регулятор отмечает, что больший объем вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года.

Международные резервы Украины в мае выросли на 4% до рекордного за 11 лет максимума и на 1 июня составили 37,31 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – пояснили в Нацбанке.

В течение мая 2023 года динамику международных резервов определяли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 4,32 млрд долларов Из этой суммы:

1,6 млрд долл. – макрофинансовая помощь от ЕС;

1,25 млрд долл. – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

1,07 млрд долл. – от размещения валютных ОВГЗ;

383,1 млн долл. – от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 842,2 млн долларов. Более того, Украина оплатила Международному валютному фонду 195,5 млн долларов.

Также на резервы повлияли сделки Нацбанка на валютном рынке Украины. В мае регулятор продал на валютном рынке 1,96 млрд долл. и выкупил в резервы – 63,3 млн долларов. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до 1,9 млрд долларов.

"Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также учитывая сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за "зернового коридора". В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которая осуществлялась для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", — объяснили специалисты.

Напомним, стало известно, что банки по понедельникам будут направлять в Нацбанк информацию о карточных операциях в Интернете всех своих клиентов за неделю.

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