"Рекордное количество заявлений: за сутки свыше 2,5 миллиона украинцев воспользовались "Зимней єПідтримкою"

За сутки после запуска программы " Зимняя е Поддержка " в "Действии" более 2,5 миллиона украинцев подали заявки на получение 1000 грн.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"2 500 000+ заявлений о Зимней есть Поддержка в сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", — рассказал он.

По статистике, на помощь для детей было подано более 551 000 заявок. Среди подающих 64% — женщины, а 36% — мужчины. Основная возрастная группа заявителей – люди в возрасте от 30 до 40 лет.

Он напомнил, если кто-то еще не подал заявку, нужно обновить приложение и предоставить его для получения государственной помощи. Инструкция по подаче доступна здесь.

Процесс подачи заявки очень быстрый – занимает всего несколько секунд. Платформа "Действие" выдержала высокую нагрузку и работает стабильно.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине началась программа зимней "поддержки", которая предоставляет каждому украинцу, в том числе детям, 1000 грн для оплаты товаров и услуг. Программа инициирована президентом Владимиром Зеленским и уже получила в соцсетях прозвище "Вовина тысяча", напоминая предварительную программу во время карантина для стимулирования вакцинации.

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