Рекордное снижение ставок: в Харькове власть поддержала местный бизнес

Горсовет Харькова снизил ставку арендной платы за землю. Игорь Терехов, и.о. городского головы, заявил, что поддержка бизнеса вернется Харькову сторицей.

Харьковский городской совет утвердил снижение финансовой нагрузки на местных предпринимателей, чтобы помочь им быстрее преодолеть последствия карантина.

По решению горсовета, ставка при заключении договоров аренды земли в Харькове снижается с 8% до 3% для заведений общественного питания, до 6% для офисной и административной недвижимости, до 2% для многоквартирных жилых домов с объектами торгово-развлекательной инфраструктуры. Также будет снижена ставка арендной платы за землю для строительства многоквартирных жилых домов с 3% до 2%, учреждений бытовых услуг — с 8% до 3%, МАФов — с 10% до 5%, образовательных организаций — с 3% до 1,5%.

"Нам пришлось найти баланс и тщательно просчитать все новые ставки, – заявил руководитель города Игорь Терехов, инициировавший меры по поддержке предпринимателей. - Но мы понимаем, что бизнес должен развиваться. Это “игра в долгую”. Сегодняшнее решение коснется всех слоев предпринимательства. Сейчас нужно помочь бизнесу стать на ноги после пандемии. Все это потом вернется сторицей".

Харьковский городской совет

Терехов особо подчеркнул, что снижение ставок для городских рынков с 9% до 6% должно отразиться на условиях договоров, по которым на рынках работают торговцы.

Изменения арендной ставки вступят в силу в новом бюджетном году – с 1 января 2022 года.

«Инициативы, предложенные Игорем Тереховым и департаментами городского совета, принесут позитивный экономический эффект. Снижение финансовой нагрузки на бизнес в конечном счете окупится тем, что в городскую экономику будет заходить больше инвестиций, появятся новые рабочие места и бюджет от этого только выиграет. Ведь микробизнес оказался самым незащищённым кластером предпринимательства во время карантинных ограничений», – прокомментировал решение горсовета глава ГО «ФОП Разом UA» Алексей Дедул.

Напомним, в прошлом году британский журнал Emerging Europe присудил Харькову третье место среди наиболее благоприятных для бизнеса городов в номинации «Экономический потенциал».

Также согласно рейтингу журнала Forbes Харьков входит в топ-10 городов Украины по легкости ведения бизнеса.

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