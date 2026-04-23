Рекордное подорожание: в Украине взлетели цены на базовый продукт

Подсолнечное масло подорожало до 100 гривен за бутылку

В апреле 2026 года украинские сети супермаркетов заметно повысили стоимость подсолнечного масла от самых популярных производителей. Поэтому базовая бутылка объемом 850 миллилитров существенно прибавила в цене по сравнению с мартовскими показателями, заставив покупателей тратить больше.

Подробную статистику подорожания опубликовал портал «Минфин».

Сколько стоит «Олейна» и «Щедрый Дар»

Согласно обновленным данным, рафинированное масло марки «Олейна» в настоящее время стоит в среднем 95,22 гривны за бутылку, хотя еще в прошлом месяце этот показатель составлял 90,47 гривны. В некоторых крупных торговых сетях, таких как Megamarket, стоимость одной бутылки вообще пересекла предел в 100 гривен и достигла отметки 105,50 гривны.

Стоимость масла «Щедрый Дар» тоже пошла вверх. Сейчас средний ценник на нее держится на уровне 93,66 грн против мартовских 90,92 грн.

Рекордный скачок цен

Аналитики фиксируют постоянный рост стоимости этого базового продукта, особенно ускорившийся именно этой весной. Согласно графикам портала, стоимость масла стабильно росла в последние годы, но нынешний скачок беспрецедентен.

«Цены на масло обоих популярных производителей сегодня самые высокие за последние девять лет наблюдений», — подчеркивают финансовые эксперты.

Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, однако украинцам приходится привыкать к новым рекордным цифрам на полках продуктовых магазинов.

