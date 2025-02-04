Рекордные цены на землю в Украине: почему стало больше сделок и что будет дальше

Ожидается, что в 2025 году количество земельных сделок продолжит расти.

Рынок земли в Украине в 2025 году продолжает демонстрировать динамичный рост. Средняя стоимость гектара уже достигла 1,5 – 2,5 тыс. долл., а количество сделок стабильно увеличивается. Основные факторы этого процесса – активный вход юридических лиц на рынок и ожидания владельцев паев дальнейшего роста цен.

Об этом сообщается на сайте AgroReview.

Как развивается рынок земли?

Земельная реформа в Украине происходила постепенными этапами:

с июля 2021 года покупать землю могли только физические лица, и только у других физлиц;

с января 2024 доступ к рынку земли получили юридические лица, что резко активизировало количество сделок;

ограничения: физические и юридические лица не могут владеть более 10 тыс. га земли.

На рынок земли повлияла и война. Так, в 2022 году из-за временного закрытия реестров активность существенно снизилась, однако уже в 2023 году ситуация стала стабилизироваться. За 2024 год было заключено 146 513 сделок – это на 34% больше, чем в предыдущем году.

Почему рынок активизировался?

Юридические лица получили возможность покупать землю, что повысило конкуренцию.

Бизнес-активность постепенно восстанавливается, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. С 2021 года в Украине было заключено 396 429 сделок на площадь 877 805 га. Однако в масштабах страны это лишь 4% общего земельного фонда, что свидетельствует о сдержанной активности аграриев.

Рост цен стимулирует владельцев паев удерживать землю, ожидая еще более выгодных предложений.

Что влияет на цену земли?

Стоимость гектара определяется несколькими ключевыми факторами:

Плодородие почвы (бонитет) – чем выше качество земли, тем дороже она стоит.

Политика агрохолдингов в регионе – некоторые компании скупают угодья, другие арендуют.

Локация – земли вблизи магистралей, городов или рекреационных зон значительно дороже.

Цены на землю в Украине

На сегодняшний день средняя рыночная стоимость гектара в Украине составляет 1,5 – 2,5 тыс. долл., хотя официальные оценки могут быть значительно ниже. Например:

В Ровенской области нормативная оценка – 27 тыс. грн/га, рыночная – 49 400 грн/га, реальная – 60-80 тыс. грн/га.

В Европе средняя цена гектара – 10 тыс. долл., хотя в Украине отдельные участки тоже продаются по похожей стоимости.

Из-за высокой налоговой нагрузки многие продавцы соглашаются оформлять сделки по минимальной разрешенной оценке (нормативной денежной оценке – НДО), искажающей реальную рыночную картину.

Что будет с рынком земли в 2025 году?

Ожидается, что в 2025 году количество сделок продолжит расти, цены будут приближаться к рыночным показателям, спрос со стороны юридических лиц будет оставаться высоким.

Однако отсутствие государственного контроля за оценкой стоимости земли создает риски, в частности, занижения реальных цен и потери бюджета из-за неуплаченных налогов.

В целом рынок земли в Украине продолжает эволюционировать, и 2025 год может стать переломным в формировании прозрачных цен и механизмов купли-продажи сельскохозяйственных земель.

К слову, продажа квартиры в 2025 года в Украине станет сложным испытанием из-за новых налогов и роста цен.