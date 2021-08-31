Рекордные суммы: сколько средств перечислили трудовые мигранты в Украину

Полученные средства в Украине в пять раз превышают сумму отправленных за ее пределы.

Объем денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9%, составив 6,21 млрд долларов.

Как свидетельствуют данные Национального банка, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

В первом полугодии сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в пять раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше средств — США, Израиль и Италия. Из Украины за границу за этот период было отправлено 482 млн. долларов. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.

В региональном разрезе больше всего средств из-за рубежа пришли в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области. За границу отправляли из Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Нацбанк Украины

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