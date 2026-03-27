Рекордные цены на горючее: в Минэкономики сообщили, почему кешбэк стал единственным выходом

Кабинет министров запустил «кешбэк на горючее», потому что он обеспечивает поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо. При этом программа обходится в 20 млн грн в день.

Об этом заявил глава Минэкономики Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.

«Мы рассматривали разные варианты сглаживания ценового шока для населения. Изменения акцизов, которые ввели отдельные европейские страны, ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны. К тому же от этого выгоду преимущественно получили бы те, у кого больше авто», — высказался министр.

По его словам, ограничение цен привело бы к дефициту горючего и рыночным искажениям, что было в 2022-м. Именно поэтому Кабмин остановился на варианте с кешбэком , который частично компенсирует стоимость топлива, приобретенного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Потратить кешбэк можно на коммунальные услуги, продовольственные товары отечественного производства, книги, лекарства или задонатить на ВСУ.

«Мы видим, что 75% расходов идет именно на коммунальные услуги. Поэтому видно, что это помогает тем, кому это нужно. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность», — пояснил глава Минэкономики.

Соболев сообщил, что в течение первых шести дней со старта программы ежедневно насчитывается около 20 млн грн кешбэка . Это финансируется из текущего бюджета Минэкономики.

Кешбэк на горючее

На АЗС Украины на фоне войны на Ближнем Востоке существенно выросли цены на топливо. Чтобы хоть как-то смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, правительство ввело «кешбэк на горючее» — это предполагает частичную компенсацию затрат на бензин.

Максимальный кешбэк на горючее составляет до 1000 грн на человека в месяц. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.