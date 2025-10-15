- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Рекордный национальный кэшбек: в "Дие" сообщили, когда украинцы получат выплаты
Специалисты активно работают, чтобы украинцам как можно быстрее поступил национальный кэшбек.
Украинцев предупредили, что национальный кэшбек уже скоро будет на карточках. Продолжается завершающий этап обработки платежей в системе, начисляющей выплату.
Об этом сообщает "Действие".
Как отмечается, поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, и кэшбек станет самым большим за всю историю программы.
«Чтобы его отнести, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно», — говорится в материале.
Всех граждан поблагодарили за то, что покупают украинское.
Ранее украинцам выплатили рекордный национальный кэшбек за март.
«3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупку товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального Кэшбека в сентябре 2024-го. Покупаете украинское – поддерживаете экономику и получаете 10% кэшбека», – говорится в сообщении.