213
1 мин

Рекордный национальный кэшбек: в "Дие" сообщили, когда украинцы получат выплаты

Специалисты активно работают, чтобы украинцам как можно быстрее поступил национальный кэшбек.

Катерина Сердюк
Национальный кэшбек

Национальный кэшбек

Украинцев предупредили, что национальный кэшбек уже скоро будет на карточках. Продолжается завершающий этап обработки платежей в системе, начисляющей выплату.

Об этом сообщает "Действие".

Как отмечается, поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, и кэшбек станет самым большим за всю историю программы.

«Чтобы его отнести, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно», — говорится в материале.

Всех граждан поблагодарили за то, что покупают украинское.

Ранее украинцам выплатили рекордный национальный кэшбек за март.

«3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупку товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального Кэшбека в сентябре 2024-го. Покупаете украинское – поддерживаете экономику и получаете 10% кэшбека», – говорится в сообщении.

