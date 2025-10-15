Рекордный национальный кэшбек: в "Дие" сообщили, когда украинцы получат выплаты

Национальный кэшбек

Украинцев предупредили, что национальный кэшбек уже скоро будет на карточках. Продолжается завершающий этап обработки платежей в системе, начисляющей выплату.

Об этом сообщает "Действие".

Как отмечается, поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, и кэшбек станет самым большим за всю историю программы.

«Чтобы его отнести, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно», — говорится в материале.

Всех граждан поблагодарили за то, что покупают украинское.

Ранее украинцам выплатили рекордный национальный кэшбек за март.

«3,4 миллиона украинцев получили выплаты за покупку товаров украинского производства. И это самая большая сумма за месяц с момента запуска программы Национального Кэшбека в сентябре 2024-го. Покупаете украинское – поддерживаете экономику и получаете 10% кэшбека», – говорится в сообщении.