Рекордный урожай зерновых в Украине: как изменятся цены на продовольствие

Рекордный урожай зерновых в Украине: как изменятся цены на продовольствие

Несмотря на высокий урожай, цены на продовольствие пошли вверх.

В Украине собрали рекордный за годы независимости урожай зерновых — почти 45 млн тонн.

Снизятся ли вследствие этого цены на продовольствие для потребителей, рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук в эфире "Украина-24".

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"Если мы посмотрим на аналитические данные, они показывают, что в течение августа продовольственные рынки пошли вверх по ценовым позициям. Соответственно, ценовые позиции растут и в Украине. Буквально за август пшеница прибавила в цене по экспорту почти 9% и, конечно, внутри страны она не может стоить дешевле, чем на внешних биржах. Приходится констатировать, что мы внутри страны зависим от тех цен, которые формируются внешними рынками", — сказал эксперт.

Он считает, что рекордный урожай не поможет удешевить себестоимость продукции, производимой в Украине.

Напомним, что в украинских магазинах и на рынках существенно подорожали крупы.

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