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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Ремонты за три дня и постоянные тревоги: как работают украинские металлурги за 20 км от линии фронта

На метзаводе «Запорожсталь» всего за три дня отремонтировали критическое оборудование, необходимое для работы, и перезапустили производство. И когда об этом сказали европейскому производителю оборудования, там очень удивились, потому что они рекомендовали вообще его заменить.

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Об этом рассказал операционный директор компании Александр Мироненко на международном форуме GLOBSEC 2026 в Праге.

По словам Мироненко, с начала полномасштабного вторжения компания лишилась крупных предприятий в Мариуполе и Авдеевке, которые были разрушены и оказались на оккупированной территории. Несмотря на это, производственные площадки в Запорожье, Каменском и Кривом Роге продолжают работать, несмотря на постоянные военные риски.

Ближайшим к линии фронта остается комбинат «Запорожсталь» — он работает примерно в 20 километрах от боевых действий. Город регулярно подвергается атакам ракетами и беспилотниками, а производственная инфраструктура периодически становится мишенью российских ударов. Несмотря на это, предприятие не прекращает работу, выполняет контракты и обеспечивает экспорт продукции.

Мироненко рассказал, что недавно Запорожье подверглось атаке, после чего «Запорожсталь» была вынуждена остановить производство из-за повреждения важного оборудования. По оценке производителя, восстановить его было невозможно — единственным вариантом считалось изготовление нового, которое должно было занять не менее шести месяцев.

Но инженеры и ремонтные службы Метинвеста смогли собственными силами восстановить оборудование за рекордные несколько дней. Это позволило оперативно перезапустить производство и избежать многомесячного простоя. По словам Мироненко, когда об успешном ремонте сообщили европейскому производителю оборудования, тот был удивлен, поскольку не считал такое восстановление технически возможным.

Операционный директор подчеркнул: именно профессионализм работников и быстрота реагирования стали одной из главных причин устойчивости компании во время войны. По его словам, управленческие команды оставались рядом с коллективами даже в прифронтовых городах, помогая организовывать эвакуацию людей, спасать оборудование и как можно быстрее возобновлять производственные процессы после атак.

Он также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, компания продолжает обеспечивать непрерывность производства. Для этого Метинвест координирует работу по железной дороге и морским портам, поддерживая поставки железной руды и другого сырья на предприятия, а также экспорт готовой продукции.

Форум GLOBSEC 2026 собрал в Праге политиков, представителей НАТО, дипломатов и руководителей международного бизнеса для обсуждения безопасности, экономической устойчивости и будущего Европы.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов и экспортеров Украины. С начала полномасштабного вторжения компания вложила в развитие предприятий почти 40 млрд грн, по итогам 2025 года обеспечила более 150 млрд грн экспортной выручки, а в поддержку сил обороны Украины в рамках инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова» направила уже более 7,3 млрд грн. Также компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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