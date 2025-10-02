Репарационный кредит для Украины: Еврокомиссия представила предложение лидерам ЕС

Евросоюз / © Associated Press

В среду, 1 октября, Европейская Комиссия представила странам-членам ЕС концепцию «репарационного кредита» для Украины, который планируется профинансировать за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в ЕС.

По словам одного из чиновников, государства ЕС восприняли идею «конструктивно». В то же время Бельгия высказала ряд юридических и технических оговорок.

Окончательное решение пока не принято, но обсуждение планируется продлить на следующем саммите в октябре.

Кроме этого, председатель Европейского Совета Антониу Кошта представил предложение изменить формат голосования во время открытия переговорных кластеров для Украины.

Вместо принципа единодушия он предложил принять решение квалифицированным большинством.

Предыдущие отзывы по этой инициативе были в целом положительными, но Венгрия выступила против.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз представил новый пакет санкций против РФ, предусматривающий строгие ограничения в сфере энергетики, финансов и торговли.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за использование замороженных российских финансовых активов на Западе для предоставления Украине жизненно необходимого кредита ЕС в размере 140 миллиардов евро.