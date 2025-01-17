Решение о повышении тарифа на грузовые перевозки Укрзализныци представляет угрозу для экономики и должно быть согласовано с бизнесом – Укрметаллургпром

Министерство развития избегает диалога с бизнесом по инициативе Укрзализныци повысить тариф на грузовые перевозки на 37%, несмотря на то, что такая инициатива несет угрозу для экономики и бюджета.

Об этом написал президент ОП "Укрметаллурпром".

«В конце прошлого года Укрметаллургпром направил Министру развития общин и территорий Украины письмо с четкими аргументами против повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. в транспортной отрасли страны», – заявил Каленков.

Он уточнил: в письме сказано, что «все инициативы рассматриваются согласно действующему законодательству, и когда-то они будут опубликованы на сайте». – что, в свою очередь, поднимает серьезные вопросы компетентности и готовности руководства министерства к профессиональному диалогу с бизнесом.

«Ничего в письме также нет о том, что проект приказа о повышении тарифов находится на рассмотрении в министерстве, куда он направлен УЗ, и об этом неоднократно указывали представители монополиста. Однако ни одного конструктивного диалога с представителями бизнеса со стороны Министерства не ведется: министр в кулуарах. собирает УЗ, а на закрытых заседаниях принимает решения совместно с руководством УЗ, которые затем продвигаются без обсуждения и прозрачности», — заявил Каленков.

«Эти вопросы чрезвычайно важны. Повышение тарифов на грузовые перевозки несет реальную угрозу закрытия предприятий, особенно в условиях текущей экономической нестабильности. из местных общин, что должен понимать профильный Министр. на автотранспорт и уничтожит дороги, на которые государство выделяет миллиарды гривен.

Напомним: Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Так, в ЕВА напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла – на 70%, а зерновых – на 65%. грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт. Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы – потому что бизнесы в Украине и так закрываются из-за проблем ситуацию в энергетике и дефицит персонала Очередное удорожание логистики только ускорит эти процессы.