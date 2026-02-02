Ресторанам грозит штраф за генератор: о чем идет речь

Ресторан / © iStock

Реклама

В Украине заведения общественного питания, которые включают в счета дополнительную оплату за работу генератора без предварительного уведомления клиентов, рискуют получить штраф до 30% стоимости заказа.

Об этом сообщает Poster POS.

Отмечается, что в среде рестораторов активно обсуждается практика включения в чеки отдельной строки «услуга — генератор» без согласия клиента. Отмечается, что закон о защите прав потребителей требует, чтобы любые услуги и их стоимость были понятными и прозрачными для посетителей.

Реклама

Компания объясняет, что если в счете указана оплата за генератор, который клиент фактически не заказывал, это может расцениваться как навязывание дополнительной услуги или введение потребителя в заблуждение.

Чтобы избежать нарушений, заведение должно заранее сообщать гостям, что расходы на генератор уже учтены в цене блюд или напитков. В большинстве случаев расходы на генератор — электроэнергия, топливо, техническое обслуживание — являются расходами самого заведения, поэтому целесообразнее включать их в общую цену, а не добавлять отдельно.

Кроме того, в случае отсутствия предупреждения клиентов заведение рискует получить штраф: до 30% от стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти необлагаемых минимумов (более 85 гривен).

Напомним, ранее мы писали о том, что ресторан из Кракова запустил благотворительную инициативу и передаст в Киев около тысячи литров горячего супа, чтобы поддержать людей во время холодов.