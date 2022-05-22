Революционное решение: Зеленский – об общем контроле Украины и Польши на автомобильных пунктах пропуска

Революционное решение: Зеленский – об общем контроле Украины и Польши на автомобильных пунктах пропуска

Украина и Польша будут осуществлять общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска.

Введение совместного контроля на польско-украинской границе прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении вечером 22 мая.

По его словам, это решение революционно изменяет порядок на украинской границе.

"Вводим с Польшей общий таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Но это также и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в рамках визита президента Польши Анджея Дуды Украина предложила польской стороне ввести общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска.

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