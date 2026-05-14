Революция в зарплатах ВСУ: в Раде предлагают радикальные изменения по выплатам

Денежное обеспечение военных / © ТСН.ua

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о гарантированном базовом уровне выплат для военных. Документ предлагает привязать денежное обеспечение к средней зарплате в Украине. Депутаты уже разработали схему автоматического перерасчета и нашли несколько источников финансирования.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В парламенте зарегистрировали законопроект №15245 «О гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных». Его цель — законодательно урегулировать вопрос надлежащего материального и денежного обеспечения защитников в соответствии с условиями службы, а также создать стимулы для сохранения квалифицированных кадров в армии.

Реклама

Законопроект о зарплатах для военных — подробности

Документ предлагает ввести механизм регулярной индексации денежного обеспечения военных. В частности, ежеквартально — первого числа месяца после завершения квартала — планируют проводить перерасчет выплат.

Размер денежного обеспечения предлагают увеличивать на коэффициент, который составит 150% от показателя роста средней зарплаты в Украине за предыдущий квартал.

Предполагается, что такое повышение будет происходить автоматически по процедуре, которую определит Кабинет министров.

Кроме того, законопроект устанавливает гарантированный минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих — не менее 150% от средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.

Реклама

Также документ содержит изменения в статью 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которые вытекают из предложенных нововведений.

Где возьмут деньги на обновленные зарплаты для военных?

На первом этапе реализацию инициативы планируют обеспечить в пределах средств, уже предусмотренных на оборонную сферу. Если возникнет потребность в дополнительном финансировании, расходы предлагают покрывать за счет резервного фонда.

В дальнейшем финансирование законопроекта должно осуществляться за счет бюджета, выделенного на оборону Украины.

Также авторы инициативы предлагают компенсировать возможные дополнительные расходы путем сокращения неэффективных бюджетных расходов и увеличения поступлений благодаря детенизации экономики.

Реклама

Отдельно предусмотрена возможность использования средств, зарезервированных в государственной программе «Обслуживание государственного долга».

Кроме этого, компенсировать потенциальное сокращение доходов общего и специального фондов госбюджета планируют за счет международной помощи, грантов Евросоюза, поддержки правительств других государств, международных организаций и кредитов от иностранных финансовых учреждений.

Выплаты для военных в Украине — последние новости

Напомним, в Украине стартует большая реформа выплат для военных, направленная на справедливое распределение денег в зависимости от опыта, сложности задач и качества командования. Первые результаты повышения ожидаются в июне. Минимальная зарплата в тылу вырастет с 20 до 30 тыс. грн, выплаты командирам увеличатся вдвое, а на передовой будет действовать новая система боевых доплат. Наибольшую поддержку получит пехота на линии соприкосновения. В среднем такой боец будет получать 250 — 400 тыс. грн в месяц.

К слову, в Украине продолжается цифровизация трудовых книжек, которая должна завершиться до 10 июня 2026 года и непосредственно касается военных, поскольку от корректности электронных данных зависит их будущий стаж и пенсия. Периоды службы учитываются в страховой стаж, но только при условии их правильного отражения в электронном реестре Пенсионного фонда. Если в трудовой книжке уже есть полная запись о службе с реквизитами военного билета, подавать его повторно не нужно, в противном случае — документ необходимо отсканировать и добавить в электронную систему. Кроме военного билета, в стаж можно добавлять качественные скан-копии дипломов об образовании и других справок.

Реклама

Новости партнеров