Рейтинг конкурентоспособности городов: где в Украине минимизирована коррупция и поддерживают бизнес

Рейтинг конкурентоспособности городов: где в Украине минимизирована коррупция и поддерживают бизнес

Город Хмельницкий возглавил рейтинг, а Одесса заняла последнее место.

27 из 45 городов вошли в топ-6 лучших как минимум в одном из компонентов, что свидетельствует о существенной разнице в деловом климате, политике местных советов, и как результат — конкурентоспособности каждого города.

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Результаты обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций. Они были составлены на основе опроса 7000 субъектов предпринимательской деятельности, которые высказались о бизнес-климате и усилиях власти в создании благоприятной среды.

Рейтинг включает 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов:

Начало бизнеса;

Доступ к публичному имуществу;

Прозрачность и открытость данных;

Стоимость соблюдения законодательства;

Налоги и сборы;

Неформальные платежи и коррупция;

Безопасность ведения бизнеса;

Лидерство городской власти;

Ресурсы для развития;

Поддержка инноваций.

Рейтинг участников Индекса конкурентоспособности городов Украины 2021.

10 городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением в 2021 году:

Хмельницкий;

Ивано-Франковск;

Львов;

Мукачево;

Бахмут;

Тернополь;

Винница;

Мариуполь

Александрия;

Мелитополь.

Институт экономических исследований и политических консультаций.

В "красную зону" с наименее благоприятным бизнес-климатом попали такие города:

Николаев;

Днепр;

Умань;

Херсон;

Запорожье;

Черкассы

Каменское;

Полтава;

Одесса.

Напомним, в каких регионах Украины лучшие зарплаты. По последним данным, средняя зарплата в Украине составляет 14 345 грн. Также стало известно, что Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.

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