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Рейтинг конкурентоспособности городов: где в Украине минимизирована коррупция и поддерживают бизнес

Рейтинг конкурентоспособности городов: где в Украине минимизирована коррупция и поддерживают бизнес

Город Хмельницкий возглавил рейтинг, а Одесса заняла последнее место.

27 из 45 городов вошли в топ-6 лучших как минимум в одном из компонентов, что свидетельствует о существенной разнице в деловом климате, политике местных советов, и как результат — конкурентоспособности каждого города.

Результаты обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций. Они были составлены на основе опроса 7000 субъектов предпринимательской деятельности, которые высказались о бизнес-климате и усилиях власти в создании благоприятной среды.

Рейтинг включает 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов:

  • Начало бизнеса;
  • Доступ к публичному имуществу;
  • Прозрачность и открытость данных;
  • Стоимость соблюдения законодательства;
  • Налоги и сборы;
  • Неформальные платежи и коррупция;
  • Безопасность ведения бизнеса;
  • Лидерство городской власти;
  • Ресурсы для развития;
  • Поддержка инноваций.
Рейтинг участников Индекса конкурентоспособности городов Украины 2021. / ©
Рейтинг участников Индекса конкурентоспособности городов Украины 2021.

10 городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением в 2021 году:

  • Хмельницкий;
  • Ивано-Франковск;
  • Львов;
  • Мукачево;
  • Бахмут;
  • Тернополь;
  • Винница;
  • Мариуполь
  • Александрия;
  • Мелитополь.
Институт экономических исследований и политических консультаций. / ©
Институт экономических исследований и политических консультаций.

В "красную зону" с наименее благоприятным бизнес-климатом попали такие города:

  • Николаев;
  • Днепр;
  • Умань;
  • Херсон;
  • Запорожье;
  • Черкассы
  • Каменское;
  • Полтава;
  • Одесса.

Напомним, в каких регионах Украины лучшие зарплаты. По последним данным, средняя зарплата в Украине составляет 14 345 грн. Также стало известно, что Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.

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