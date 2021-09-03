Рейтинг конкурентоспособности городов: где в Украине минимизирована коррупция и поддерживают бизнес

Город Хмельницкий возглавил рейтинг, а Одесса заняла последнее место.
27 из 45 городов вошли в топ-6 лучших как минимум в одном из компонентов, что свидетельствует о существенной разнице в деловом климате, политике местных советов, и как результат — конкурентоспособности каждого города.
Результаты обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций. Они были составлены на основе опроса 7000 субъектов предпринимательской деятельности, которые высказались о бизнес-климате и усилиях власти в создании благоприятной среды.
Рейтинг включает 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов:
- Начало бизнеса;
- Доступ к публичному имуществу;
- Прозрачность и открытость данных;
- Стоимость соблюдения законодательства;
- Налоги и сборы;
- Неформальные платежи и коррупция;
- Безопасность ведения бизнеса;
- Лидерство городской власти;
- Ресурсы для развития;
- Поддержка инноваций.
10 городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением в 2021 году:
- Хмельницкий;
- Ивано-Франковск;
- Львов;
- Мукачево;
- Бахмут;
- Тернополь;
- Винница;
- Мариуполь
- Александрия;
- Мелитополь.
В "красную зону" с наименее благоприятным бизнес-климатом попали такие города:
- Николаев;
- Днепр;
- Умань;
- Херсон;
- Запорожье;
- Черкассы
- Каменское;
- Полтава;
- Одесса.
Напомним, в каких регионах Украины лучшие зарплаты. По последним данным, средняя зарплата в Украине составляет 14 345 грн. Также стало известно, что Кабинет министров Украины ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в частности за месяц.
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