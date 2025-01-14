Рейтинг крупнейших доноров ВСУ: в лидерах – SCM и Метинвест Ахметова

Объем благотворительной поддержки Метинвеста составляет 8 млрд. грн., из них значительная часть направлена на военные нужды в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова», а также на гуманитарную помощь, пишет Delo.ua.

Кроме SCM, в пятерку крупнейших корпоративных благотворителей Украины вошли группа компаний Виктора Пинчука (5,77 млрд грн), компания «Эпицентр» (5 млрд грн), компания Kernel (3,1 млрд грн), группа компаний Nova и сеть АЗС. Shell (по 2,9 млрд. грн.).

Одной из важнейших разработок Метинвеста есть специальные мобильные укрытия — стальные «крыевки», которые производят на производственных мощностях Метинвеста и устанавливают под землей. Кроме того, на базе тайников Метинвест создает командные пункты для ВСУ. Осенью прошлого года был построен первый в Украине подземный госпиталь, который укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта – более 20 млн грн.

Также крупные компании вкладывают миллиарды гривен в нужды войска, гуманитарные проекты, восстановление инфраструктуры и многое другое. В целом, по разным оценкам, общий благотворительный взнос отечественных компаний на протяжении двух лет войны составил почти 59 млрд. грн.

Как известно, несмотря на потери мощных активов на оккупированных территориях, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова». Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.