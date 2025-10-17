Рейтинг лучших работодателей Украины: среди 50 лучших – Интерпайп

Реклама

В компании работает 9,5 тыс. работников, более 1,1 тыс. из них пока защищают страну в ВСУ. Основные активы Интерпайпа находятся на Днепропетровщине – в Днепре, Самаре и Никополе. Во время полномасштабного вторжения работодатель существенно изменил социальный пакет с существенным расширением помощи работникам, особенно тем, которые продолжают работать на территории, близкой к фронту в Никополе.

Работники этого города могут эвакуировать свои семьи в более безопасную часть Днепропетровской области, где их проживание оплачивает компания, получают сертификаты на покупки в продуктовом супермаркете. На всех заводах Интерпайп есть обустроенные бомбоубежища, отвечающие всем требованиям, а в Никополе – еще и мобильные укрытия.

Все сотрудники к праздникам получают подарки, бесплатно пользуются корпоративным транспортом, скидкой на питание, медицинскую страховку и могут проходить чекапы и лечение в корпоративной поликлинике. С начала полномасштабного вторжения Интерпайп трижды повышал зарплату.

Особое внимание компания уделяет детям. Уже более 15 лет Интерпайп помогает собирать первоклассников в школу. Родители, имеющие первоклассников, получают рюкзак с полным набором канцелярии. Ежегодно малыши от 7 до 14 лет отдыхают в лучших лагерях Карпат. Этим летом в лагере отдохнули около 700 детей. 75% стоимости путевок охватывает компания, дети мобилизованных работников, ветеранов и погибших отдыхают бесплатно.

Помогают и мобилизованным сотрудникам. Интерпайп создал собственную патронатную службу. С первых дней мобилизации каждый работник имеет координатора. Помощь – от амуниции и средств защиты – к авто и сложной технике – предоставляется адресно. Также в компании действует ветеранская политика, способствующая адаптации ветеранов в гражданской жизни.

«Одна и основных задач компании сегодня в условиях дефицита персонала – мотивировать и помогать сотрудникам. Учитывая работу в прифронтовом регионе, мы беспокоимся о безопасности на рабочих местах и поддерживаем семьи наших сотрудников. Особое внимание – работникам, которые сейчас защищают страну и ветеранам. В будущем они могут существенно изменить рынок труда, поэтому следует работать с ними уже сегодня», - отметил директор по персоналу Интерпайп Виталий Пахомов.