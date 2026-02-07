- Дата публикации
Рейтинг зарплат: где в Европе платят меньше всего и какое место занимает Украина
Евростат сравнил минимальные зарплаты в Украине и странах ЕС — пропасть остается огромной.
У Украины самый низкий уровень минимальной заработной платы среди семи стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Согласно новым данным Евростата на январь 2026 года, украинская «минималка» существенно уступает даже показателям Молдовы и Албании.
Европейское статистическое ведомство (Евростат) обнародовало сравнительный анализ уровней минимальной оплаты труда. По состоянию на начало 2026 года, Украина демонстрирует самые скромные показатели среди государств, претендующих на членство в ЕС, пишет Euronews.
Как выглядит рейтинг среди стран-кандидатов:
Украина — €173;
Молдова — €319;
Албания — €517.
Разница между Украиной и ближайшим соседом в рейтинге — Молдовой — почти двукратная.
Ситуация внутри Евросоюза
Среди действующих членов ЕС пропасть в доходах остается огромной. Самый высокий уровень минимальной зарплаты зафиксирован в Люксембурге, где он составляет € 2 704. В пятерку лидеров также вошли Ирландия, Германия, Нидерланды и Бельгия.
На другом полюсе внутри блока находится Болгария. Ее показатель в €620 является самым низким среди стран-членов ЕС, однако он все равно в 3,5 раза выше украинского.
