Рейтинг зарплат: где в Европе платят меньше всего и какое место занимает Украина

Евростат сравнил минимальные зарплаты в Украине и странах ЕС — пропасть остается огромной.

Среди действующих членов ЕС пропасть в доходах остается огромной / © ТСН.ua

У Украины самый низкий уровень минимальной заработной платы среди семи стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Согласно новым данным Евростата на январь 2026 года, украинская «минималка» существенно уступает даже показателям Молдовы и Албании.

Европейское статистическое ведомство (Евростат) обнародовало сравнительный анализ уровней минимальной оплаты труда. По состоянию на начало 2026 года, Украина демонстрирует самые скромные показатели среди государств, претендующих на членство в ЕС, пишет Euronews.

Как выглядит рейтинг среди стран-кандидатов:

  • Украина — €173;

  • Молдова — €319;

  • Албания — €517.

Разница между Украиной и ближайшим соседом в рейтинге — Молдовой — почти двукратная.

Украина заняла последнее место по уровню «минималки» среди стран-кандидатов в ЕС / © Евростат

Ситуация внутри Евросоюза

Среди действующих членов ЕС пропасть в доходах остается огромной. Самый высокий уровень минимальной зарплаты зафиксирован в Люксембурге, где он составляет € 2 704. В пятерку лидеров также вошли Ирландия, Германия, Нидерланды и Бельгия.

На другом полюсе внутри блока находится Болгария. Ее показатель в €620 является самым низким среди стран-членов ЕС, однако он все равно в 3,5 раза выше украинского.

Раньше мы писали о том, что февраль готовит украинцам экономические «сюрпризы».

