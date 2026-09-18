Режиссер Алиса Коваленко получит от Рината Ахметова стипендию $200 тысяч на оскаровскую кампанию фильма «Следы»

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«Решение Рината Ахметова поддержать Алису Коваленко и ее фильм стипендией – личное и неслучайное. Еще раньше Музей «Голоса Мирных» договорился с командой фильма о стратегическом партнерстве, ведь «Следы» соответствуют его философии. Это фильм о людях, которые после тяжелейших испытаний находят силы жить дальше и рассказывают о пережитом от первого лица» , — отметила Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова . — « Фонд Рината Ахметова стал первым благотворительным фондом в Украине, поддержавшим оскаровскую кампанию украинского фильма».

Документальный фильм «Следы» режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк рассказывает об украинских женщинах, переживших насилие и пытках во время российской агрессии. Героини ленты отказываются называть себя жертвами. Из-за их истории фильм говорит о человеческой стойкости, солидарности, взаимной поддержке и надежде.

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Одной из центральных героинь фильма стала Ирина Довгань из Донецка – бывшая пленница, историю которой знает весь мир благодаря New York Times. Сегодня она помогает другим женщинам и документирует их показания на оккупированных территориях Украины. Сама Алиса Коваленко является членом SEMA Ukraine и занимается правозащитной деятельностью. В 2019 году она стала первой женщиной в Украине, которая открыто свидетельствовала о пережитом сексуальном насилии, связанном с войной.

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«Избрание нашего документального фильма «Следы» для представления Украины на 99-й премии «Оскар» – это невероятная честь и ответственность. Но, прежде всего, это площадка, которая сделает громче голоса женщин, отказавшихся молчать о пережитом, и привлечет внимание мира к преступлениям и пыткам, совершенным российскими оккупантами» , — говорит Алиса Коваленко.

Мировая премьера «Следов» состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2026 году в секции Panorama Dokumente, где лента получила Зрительский приз . Впоследствии фильм стал лучшим в документальном конкурсе правозащитного фестиваля Movies That Matter в Гааге . Эта победа также открыла "Следам" возможность претендовать на рассмотрение в еще одной категории премии "Оскар" - "Лучший документальный полнометражный фильм" . Фильм также был отмечен двумя наградами Millennium Docs Against Gravity и вошел в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто . Украинская премьера прошла на Docudays UA.

Следующий этап оскаровского отбора – объявление 15 фильмов, которые войдут в шортлист категории «Лучший международный полнометражный фильм». Шортлист будет объявлен 15 декабря 2026 года . Пять номинантов станут известны 21 января 2027 года , а церемония вручения 99-й премии «Оскар» состоится 14 марта 2027 года .

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