Резкий рост курса доллара: эксперт об экономической ситуации и стоимости валюты

Финансовый аналитик спрогнозировал, насколько рухнет гривна.

По состоянию на утро 22 мая в некоторых обменниках курс доллара составляет 40 гривен. По данным Минфина, еще неделю назад доллар можно приобрести за 34,2 грн.

Основными причинами удорожания валюты банкиры называют ажиотаж украинцев и влияние валютных спекулянтов.

Накануне Нацбанк разрешил банкам продавать валюту по любому курсу.

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире ТСН спрогнозировал, насколько упадет гривна и рассказал о примерах валютных спекуляций.

"Прежде всего это (разрешение НБУ — ред.) делает невозможными валютные спекуляции, которые проводились последние месяцы. Схема была следующая: если в Украине положить на платежную карточку деньги в гривне и выехать за границу, то за границей эту гривну можно превратить в иностранную валюту по фиксированному курсу НБУ — 29,25. Затем можно с этой валютой вернуться в Украину и продать ее в обменном пункте по рыночному курсу, например 37-38 гривен", — отметил он.

По его словам, благодаря этому можно зарабатывать огромный спекулятивный доход.

По данным НБУ, за счет таких курсовых спекуляций отток валюты из Украины составлял примерно $100 млн в сутки.

Аналитик подчеркнул, что решение НБУ разрешить банкам продавать валюту по любому курсу делает невозможными все схемы.

Ситуация с курсом доллара отражает ситуацию в экономике.

Сейчас экономика привыкает к военному состоянию, экономическая активность растет, потребительская активность этого возрастает, хотя и не значительными темпами. Динамика импорта начинает превосходить динамику экспорта.

Эксперт подчеркнул, что после того, как в Украине начнется реализация нового пакета финансовой помощи с мероприятия, ситуация с курсом начнет стабилизироваться.

Однако он подчеркнул, что сейчас главный фактор курсообразования в Украине – это военный фактор. И сейчас трудно спрогнозировать, насколько гривна может упасть по отношению к доллару.

"Чем быстрее закончится война, тем быстрее будет восстановлена экономика, будет быстрее стабилизация валютного курса", – отметил он.

Экономическая ситуация начинает улучшаться, поскольку украинские производители постепенно возобновляют экспорт товаров на мировые рынки, что также повлияет на валютный курс.

Напомним, НБУ разрешил банкам устанавливать рыночный курс для наличной валюты.

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