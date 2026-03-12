Резкий рост цен на топливо: эксперт объяснил, имеет ли место картельный сговор

Цены на горючее / © Associated Press

Резкий рост цен на топливо в Украине за короткий период может быть связан не только с международной ситуацией, но и спекулятивными факторами на внутреннем рынке.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

«Почему прекратил работу нефтеперерабатывающий завод в Украине? Он был уничтожен в результате систематических трехлетних ударов со стороны России по Кременчугу. В июне прошлого года они его добили. Но цены на топливо не начали расти со второй половины прошлого года — они прыгнули только сейчас. Поэтому, с одной стороны, объяснения от АМКУ звучат правдоподобно, но есть попытка все списать на сложную международную ситуацию», — отметил Гончар.

По словам президента Центра глобалистики Стратегия XXI, Украина не импортирует нефть из Персидского залива для переработки, потому что нефтеперерабатывающий завод фактически не работает.

В то же время страна закупает уже готовые нефтепродукты — бензин и дизель — у европейских трейдеров. Именно они формируют цену исходя из стоимости закупки или производства, которая зависит от ситуации на мировом рынке сырой нефти. Соответственно, в оптовую цену для Украины закладывается ее повышение, а аналогично действуют и трейдеры на внутреннем рынке.

«Но важно выделить эту спекулятивную составляющую. Она везде есть — как в цене на сырую нефть, которую сейчас перепродают международные трейдеры, так и здесь внутренние трейдеры ведут себя подобным образом. Поэтому Антимонопольный комитет должен разобраться: не просто обобщенно изображать ситуацию в целом, а приводить конкретные цифры.

Поэтому, так или иначе, такой ценовой скачок за столь короткий промежуток времени свидетельствует о том, что здесь в значительной степени спекулятивная составляющая», — подчеркнул Гончар.

Ранее сообщалось, что предпосылок для дальнейшего роста цен на бензин и дизель в Украине пока нет.

Мы ранее информировали, что основные перебои и дефицит газа на мировом рынке начнут ощущаться с апреля 2026 года.