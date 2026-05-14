Резкий скачок цен: стоит ли запасаться продуктами

Цены на продукты добавили / © Pixabay

Реклама

Несмотря на волну беспокойства среди потребителей, оснований для паники на продуктовом рынке Украины пока нет. Массовая скупка товаров только усугубляет ситуацию и может искусственно провоцировать дефицит.

Об этом в эфире Новости LIVE сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

По его данным, ситуация с урожаем остается под контролем. Хотя из-за весеннего похолодания часть ранних косточковых культур получила повреждения, другие — в частности вишни, груши и яблони, находятся на разных этапах цветения. В то же время, существенных потерь среди ключевых сельскохозяйственных культур пока не зафиксировано.

Реклама

«Подавляющее большинство товаров на полках украинских магазинов, а это примерно 80%, имеет отечественное происхождение. Это снижает зависимость от импорта и глобальных логистических проблем», — объяснил он.

Часть же удорожания, по его оценке, связана не с объективными факторами, а со спекуляциями. Кроме того, прямая связь между ценами на горючее и, например, стоимостью хлебобулочных изделий, не столь существенна.

Он также подчеркнул, что дефицит продуктов ожидать не стоит.

Цены на продукты — последние новости

Блокирование Ормузского пролива привела к удорожанию топлива: литр бензина прибавил 10 гривен, дизельного топлива — все 25 гривен. Именно дизель аграрии используют во время посевной кампании.

Реклама

Цена топлива входит в себестоимость практически всех товаров, которые нужно физически доставлять, но больше всего это касается продуктов. Нацбанк Украины уже ухудшил свой прогноз по инфляции на 2026 год — от 7,5% до 9,4%.

Тем временем в Украине выросли цены на хлеб. Отдельные виды уже стоят больше 50 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание продуктов.

Новости партнеров