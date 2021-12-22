Резкое падение или стабилизация: каким будет курс доллара в Украине в 2022 году

Резкое падение или стабилизация: каким будет курс доллара в Украине в 2022 году

Эксперты рассказали, сколько будет стоить национальная валюта от 1 января.

Каким будет курс доллара в 2022 году — один из наиболее актуальных вопросов для украинцев, особенно на фоне новостей о возможных российском вторжении и энергетическом кризисе.

ТСН.ua сравнил цифры в госбюджете-2022 и прогнозы экономических экспертов.

Среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 грн за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар . Тогда как в течение 2021 года гривня значительно укрепилась.

Оптимистический прогноз

Старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Игорь Дейсан в своей статье на НВ отмечает, что цена гривни к доллару США будет зависеть, в частности, от развития внешней торговли Украины. По его словам, стоимость металлов значительно опустилась, а цены на продукцию растениеводства пока остаются на относительно высоком уровне. Поэтому экспорт по таким ценам будет во многом защищать гривну от больших девальвационных колебаний.

С Дейсаном согласен Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU. В комментарии minfin.com.ua Котович называет одним из основополагающих факторов, который традиционно будет определять украинский экспорт — урожай зерновых и цены на них в мире.

Среднегодовой прогноз от ICU на 2022 год:

Положительный — 26,85 грн за доллар ;

; Отрицательный – 28,04 грн за доллар;

Базовый – 27,28 грн за доллар.

Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко в комментарии "РБК-Украина" назвал свой вариант курса доллара на 2022 год.

"По моей оценке, доллар будет колебаться в положительном сценарии 27-27,4 гривны/доллар, в отрицательном сценарии 27,8-28,2 гривны/доллар", – прогнозирует Левченко.

Угроза российского вторжения

Эксперт департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Куренный отметил, что украинцы спокойно восприняли новость о вероятном российском вторжении, поэтому на котировки наличных курсов это не повлияло.

Однако внешняя угроза может повлечь за собой отток иностранного капитала из Украины, что, разумеется, скажется на курсе. Решающим для курса будет январь — именно на этот месяц эксперты прогнозируют полномасштабное российское вторжение или эскалацию на Донбассе. Если ситуация урегулируется — одной опасностью для национальной валюты станет меньше.

Энергетический кризис

В Европе "до потолка" взлетели цены на газ, достигнув более 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Также в Украине говорят о нехватке угля для ТЭЦ и ТЭС. Власти уверяют, что ситуация под контролем, и корабли "идут" . А НКРЭКУ тем временем разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон вообще предположил, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой.

Вполне возможно, что украинским властям придется покупать газ на европейском рынке втридорога. Угля тоже не хватает и его привозят только по морю.

Все эти факторы будут влиять не на пользу гривны.

Экономический эксперт Даниил Монин также считает, что курс валют может существенно повлиять на вопрос обеспечения энергоресурсами.

"Прежде всего, это вопрос обеспечения энергоресурсов – как этой зимой, так и следующего отопительного сезона. Особенно в контексте будущих свободных цен на газ для населения и большой вероятности решать поставки энергоресурсов с Россией, которая будет заинтересована зафиксировать высокую цену в долгосрочном контракте", — пояснил Монин для издания "Комментарии".

Пессимистический прогноз

Аналитик компании Esperio Александр Болтян в комментарии "Сегодня" не исключил, что курс может взлететь до 40 грн за доллар.

По его словам, в первые два месяца нового года возможное падение гривны до 28-28,5 грн за доллар.

"Ориентир девальвации на 100% и более очевиден, поскольку у нас уже была похожая ситуация в 2014-2015 годах. То есть, мы допускаем умеренную девальвацию до уровня 28-28,5 грн за доллар и отрицательный сценарий — это девальвацию до уровня 80 грн за доллар", — отмечает эксперт.

Руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин также считает, что в январе курс доллара может возрасти на гривну. Об этом он сказал для "Оbozrevatel".

По его словам, это еще прогноз без учета энергетического кризиса и эскалации с Россией. В случае вторжения РФ и нехватки запасов угля и газа давление на гривну будет значительно больше.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин говорит, что если международные инвесторы будут забирать свой капитал из Украины на фоне угрозы РФ, а ситуация в энергетике ухудшится, курс может достичь 33-35 грн/долл.

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