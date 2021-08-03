Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет — Офис президента

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет — Офис президента

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что это — принципиальная позиция президента.

В Офисе президента заверили, что в Украине не будет резкого повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", — заверил он и добавил, что это — принципиальная позиция Зеленского.

По словам пресс-секретаря, согласно решению СНБО, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим", — сказал Никифоров.

Представитель президента сообщил, что Зеленский, и члены СНБО следят за энергетическим рынком на фоне подготовки к отопительному сезону.

"Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должен работать стабильно и с учетом объективных потребностей сохранять тарифы на справедливом уровне", — подытожил он.

Напомним, что Кабмин отложил повышение цен на электричество до осени.

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