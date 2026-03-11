РФ бьет по нефтяной артерии Украины: под угрозой поставок Европы

Последствия удара по "Нафтогазу" / © НАК "Нафтогаз Украины"

Российские войска два дня подряд атакуют беспилотниками объекты нефтетранспортной инфраструктуры Группы "Нафтогаз” на юге Украины.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

По его словам, в результате ударов зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. Несмотря на атаки, обошлось без жертв.

«К счастью, люди живы. Подразделения ГСЧС и специалисты компании уже работают над ликвидацией последствий обстрела», — отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что это далеко не первая атака на объекты инфраструктуры компании. По данным «Нафтогаза», только с начала 2026 года Россия совершила более 30 атак на объекты группы.

Корецкий считает, что цель таких ударов очевидна — сорвать альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу.

«Причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна — сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу», — подчеркнул он.

В то же время, по словам главы Нефтегаза, ранее российские войска уже атаковали перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» в городе Броды. Обстоятельства и подлинные мотивы тех ударов, по его словам, еще предстоит установить.

Специалисты компании вместе со спасателями продолжают работы по ликвидации последствий атак.

Напомним, в начале марта в Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. Директор «Консалтинговой группы „А-95“ Сергей Куюн заявил, что повышение цен не является характерным для этого периода года и обусловлено исключительно „ближневосточным фактором“.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия пытается ухватиться за последние доступные европейские рынки, продолжая поставки газа и нефти в Словакию и Венгрию — страны, которые Москва до сих пор считает лояльными потребителями своих энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что стоимость природного газа на внутреннем рынке Украины в последние дни резко подскочила — примерно на 20%.