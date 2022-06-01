РФ играет с миром в голодные игры: Украина работает над операцией под эгидой ООН для экспорта продовольствия

РФ играет с миром в голодные игры: Украина работает над операцией под эгидой ООН для экспорта продовольствия

Россия пытается переложить вину на Украину за неимением продовольствия.

Украина работает над международной операцией под эгидой Организации объединенных наций с флотами партнеров по созданию безопасных торговых путей украинского экспорта продуктов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сервисе микроблогов Twitter.

Россия играет веселые игры с миром при блокировании украинские деньги exports с одним штрихом и шить шампанское на Украине с другим. Ukraine is working on international UN-led operation with navies of partners ensuring a safe trade route with no security risks. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2022

Россия играет с миром в голодные игры, блокируя одной рукой украинский экспорт продовольствия, а другой пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН вместе с флотами партнеров, которые обеспечивают безопасный торговый путь без рисков безопасности», — резюмировал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, что российское судно "Матрос Позинич" с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что судно "Матрос Позинич", уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось к Черному морю и было загружено снова.

29 мая CNN сообщило, что российское судно "Матрос Позинич" с краденым украинским зерном во второй раз за месяц прибыло в Сирию.

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