РФ может присваивать пенсии украинцев в оккупации — эксминистерша
Оксана Жолнович заявила, что российские наемники снимают пенсии умерших на временно оккупированных территориях. Это создает огромные утраты для бюджета.
На временно оккупированных территориях есть серьезный риск незаконного получения украинских пенсий.
Об этом заявила эксминистерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире Вечер.LIVE.
По ее словам, российские военные и наемники нередко присваивают банковские карты умерших людей и продолжают снимать с них пенсионные выплаты.
Жолнович подчеркнула, что именно из-за таких случаев была введена процедура идентификации пенсионеров, вызвавшая критику в обществе. Она объяснила, что цель проверок — не допустить попадания украинских бюджетных средств в руки окупантов.
В то же время эксминистер считает, что внутренне перемещенных лиц, проживающих на подконтрольной Украине территории, не следует лишний раз обременять прохождением дополнительных процедур.
«Есть возможность проверить все реестры и не нужно беспокоить людей», — отметила она.
Другая ситуация, по словам Жолновича, складывается на временно оккупированных территориях, где государство фактически не имеет доступа к оперативной информации.
«Мы не понимаем, жив этот человек в оккупации или нет. Не взял кафир ее карточку», — объяснила она.
По оценке эксминистерки, риск финансирования так называемых «мертвых душ» значителен и приводит к потерям ресурсов Пенсионного фонда. Именно поэтому механизмы проверки остаются необходимыми, невзирая на общественную дискуссию.
