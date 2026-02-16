РФ может присваивать пенсии украинцев в оккупации — эксминистерша

Российские наемники могут снимать пенсии умерших украинцев в оккупации / © ТСН.ua

На временно оккупированных территориях есть серьезный риск незаконного получения украинских пенсий.

Об этом заявила эксминистерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире Вечер.LIVE.

По ее словам, российские военные и наемники нередко присваивают банковские карты умерших людей и продолжают снимать с них пенсионные выплаты.

Жолнович подчеркнула, что именно из-за таких случаев была введена процедура идентификации пенсионеров, вызвавшая критику в обществе. Она объяснила, что цель проверок — не допустить попадания украинских бюджетных средств в руки окупантов.

В то же время эксминистер считает, что внутренне перемещенных лиц, проживающих на подконтрольной Украине территории, не следует лишний раз обременять прохождением дополнительных процедур.

«Есть возможность проверить все реестры и не нужно беспокоить людей», — отметила она.

Другая ситуация, по словам Жолновича, складывается на временно оккупированных территориях, где государство фактически не имеет доступа к оперативной информации.

«Мы не понимаем, жив этот человек в оккупации или нет. Не взял кафир ее карточку», — объяснила она.

По оценке эксминистерки, риск финансирования так называемых «мертвых душ» значителен и приводит к потерям ресурсов Пенсионного фонда. Именно поэтому механизмы проверки остаются необходимыми, невзирая на общественную дискуссию.

