РФ угрожает западным компаниям арестами руководителей и "национализацией" имущества

Звонки и визиты представителей власти содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в частности торговые марки.
Российская прокуратура угрожает западным компаниям, в частности McDonald's, P&G и IBM, арестам руководства и конфискации имущества за выход из страны и критику властей.
Об этом информирует The Washington Post.
На прошлой неделе прокуроры направили предупреждения компаниям, в частности, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, International Business Machines Corp., IBM и KFC.
По словам собеседников издания, звонки и визиты представителей власти содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в частности торговые марки.
Такие "предупреждения" властей РФ заставили по меньшей мере одну компанию ограничить общение с материнской компанией из-за опасений, что электронные или текстовые сообщения могут быть перехвачены. Некоторые компании переехали и вывезли своих руководителей из России.
Многие компании, особенно розничные продавцы и производители, заявили, что их решения о прекращении деятельности на территории России носят временный характер. Некоторые сказали, что выход с российского рынка был вызван нарушением цепочек поставок из-за санкций. Остальные пообещали уйти навсегда.
В издании отмечают, что Путин может одобрить план национализации покидающих Россию западных компаний.
"Любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большему экономическому удару для России", — предупредила представительница Белого дома Джен Псаки.
Напомним, что россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений перед самым закрытием сети ресторанов.
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