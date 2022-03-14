РФ угрожает западным компаниям арестами руководителей и "национализацией" имущества

Звонки и визиты представителей власти содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в частности торговые марки.

Российская прокуратура угрожает западным компаниям, в частности McDonald's, P&G и IBM, арестам руководства и конфискации имущества за выход из страны и критику властей.

Об этом информирует The Washington Post.

На прошлой неделе прокуроры направили предупреждения компаниям, в частности, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, International Business Machines Corp., IBM и KFC.

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По словам собеседников издания, звонки и визиты представителей власти содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в частности торговые марки.

Такие "предупреждения" властей РФ заставили по меньшей мере одну компанию ограничить общение с материнской компанией из-за опасений, что электронные или текстовые сообщения могут быть перехвачены. Некоторые компании переехали и вывезли своих руководителей из России.

Многие компании, особенно розничные продавцы и производители, заявили, что их решения о прекращении деятельности на территории России носят временный характер. Некоторые сказали, что выход с российского рынка был вызван нарушением цепочек поставок из-за санкций. Остальные пообещали уйти навсегда.

В издании отмечают, что Путин может одобрить план национализации покидающих Россию западных компаний.

"Любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большему экономическому удару для России", — предупредила представительница Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений перед самым закрытием сети ресторанов.

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