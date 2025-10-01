Риелторы под прицелом: удастся ли Кабмину обуздать космические комиссии и злоупотребления

Правительство приступит к риелторам: чего ожидать арендаторам

Кабинет министров пообещал урегулировать рынок риелторских услуг, предупредив, что цена их услуг может измениться.

Об этом говорится в ответе премьера Юлии Свириденко на петицию, которую подписали более 25 тысяч граждан.

В петиции подписанты жаловались на массовые злоупотребления со стороны риелторов, не имеющих никакого официального статуса, уход от уплаты налогов и существование «теневого рынка» с оборотом в сотни миллионов гривен ежегодно.

Отмечается, что граждане вынуждены платить крупные комиссии — 50%, 100% от стоимости аренды или 2-5% при покупке — даже в случаях, когда не обращались за помощью к риелторам, а нашли жилье самостоятельно. Из-за отсутствия законодательных требований посредники не обязаны регистрировать свою деятельность, заключать договоры или нести ответственность.

Ответ правительства

В правительстве признали, что на сегодняшний день в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов осуществляется без специального правового регулирования в рамках законодательства, регулирующего вопросы осуществления хозяйственной деятельности.

Также риелторы регистрируются как субъекты ведения хозяйства на общих основаниях в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и уплачивают налоги в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

Производство риелторской деятельности без соответствующей регистрации считается незаконным.

Свириденко обещает для урегулирования рынка риелторских услуг учесть международный опыт, в частности, практику ЕС. Речь идет о защите прав потребителей, финансировании, постоянстве и общем функционировании рынка недвижимости.

По словам премьера, законодательное урегулирование риелторской деятельности в Украине может иметь несколько ключевых эффектов:

повышение прозрачности рынка;

усиление конкуренции между риелторами и агентствами недвижимости;

увеличение поступлений в государственный бюджет;

профессионализации сферы риелторских услуг.

В то же время она предупреждает, что рост расходов риелторского бизнеса может повлиять на цену услуги.

Поэтому Свириденко поручила Фонду государственного имущества вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать указанный вопрос о законодательном урегулировании рынка риелторских услуг.

