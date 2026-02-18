- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Ринат Ахметов за 4 года направил в поддержку защитников Мариуполя 2,2 млрд грн
Основатель проекта "Сердце Азовстали" Ринат Ахметов за 4 года направил в поддержку защитников 2,2 млрд грн. Начиная с 2023 года, проект поддержал более 8000 защитников Мариуполя - лично или через членов семей. Всего было предоставлено более 28 000 пособий: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве. В конце 2025 года Ринат Ахметов принял решение продолжить работу проекта, выделив на 2026 год около 600 млн грн.
Три года назад я принял решение о запуске проекта «Сердце Азовстали» — как знак нашей благодарности защитникам Мариуполя за их подвиг. И я горжусь, что за это время проект стал настоящей системной поддержкой для воинов и их семей. Однако благодарность и ответственность все еще измеряются у многих. проходит трудный путь восстановления, а их семьи нуждаются в поддержке. И пока им нужна наша помощь – «Сердце Азовстали» будет рядом», – заявил Ринат Ахметов.
За три года работы "Сердце Азовстали" наладило активное сотрудничество с общественным сектором и органами государственной власти. Организация сотрудничает с Офисом Омбудсмана, Координационным штабом, Министерством по делам ветеранов, Министерством социальной политики, Министерством образования и науки, Министерством молодежи и спорта, Центром занятости. Для качественной помощи защитникам и защитницам Сердце Азовстали привлекает ведущие медицинские учреждения, центры реабилитации и протезирования, профессиональных психологов. А также сотрудничает с американскими организациями по адаптации в Украине международного опыта и наиболее эффективных методик поддержки ветеранов.
В частности, организация первой в Украине адаптировала и внедряет методику посттравматического роста по принципу "равный-равный". Уже подготовлено 10 тренеров ПТС из числа защитников Мариуполя.
Главные планы на 2026 год:
Помочь всем защитникам Мариуполя, возвращающимся из плена.
Предоставить еще 100 квартир защитникам Мариуполя с I или II группой инвалидности по программе "Дома". Таким образом, за 4 года квартиры получат 400 защитников и защитниц.
Вывести методику посттравматического роста на национальном уровне.
Провести пилотное обучение по программе развития способностей общин для эффективной работы с ветеранами в Буче и Каменском.
В 2026 году Сердце Азовстали продолжит работу в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова, объединяя ресурсы и экспертизу для дальнейшей системной поддержки защитников Мариуполя и их семей.