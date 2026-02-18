Ринат Ахметов за 4 года направил в поддержку защитников Мариуполя 2,2 млрд грн

Реклама

Три года назад я принял решение о запуске проекта «Сердце Азовстали» — как знак нашей благодарности защитникам Мариуполя за их подвиг. И я горжусь, что за это время проект стал настоящей системной поддержкой для воинов и их семей. Однако благодарность и ответственность все еще измеряются у многих. проходит трудный путь восстановления, а их семьи нуждаются в поддержке. И пока им нужна наша помощь – «Сердце Азовстали» будет рядом», – заявил Ринат Ахметов.

За три года работы "Сердце Азовстали" наладило активное сотрудничество с общественным сектором и органами государственной власти. Организация сотрудничает с Офисом Омбудсмана, Координационным штабом, Министерством по делам ветеранов, Министерством социальной политики, Министерством образования и науки, Министерством молодежи и спорта, Центром занятости. Для качественной помощи защитникам и защитницам Сердце Азовстали привлекает ведущие медицинские учреждения, центры реабилитации и протезирования, профессиональных психологов. А также сотрудничает с американскими организациями по адаптации в Украине международного опыта и наиболее эффективных методик поддержки ветеранов.

В частности, организация первой в Украине адаптировала и внедряет методику посттравматического роста по принципу "равный-равный". Уже подготовлено 10 тренеров ПТС из числа защитников Мариуполя.

Главные планы на 2026 год:

Помочь всем защитникам Мариуполя, возвращающимся из плена.

Предоставить еще 100 квартир защитникам Мариуполя с I или II группой инвалидности по программе "Дома". Таким образом, за 4 года квартиры получат 400 защитников и защитниц.

Вывести методику посттравматического роста на национальном уровне.

Провести пилотное обучение по программе развития способностей общин для эффективной работы с ветеранами в Буче и Каменском.

В 2026 году Сердце Азовстали продолжит работу в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова, объединяя ресурсы и экспертизу для дальнейшей системной поддержки защитников Мариуполя и их семей.