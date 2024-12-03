Роман Анзин: Несмотря на войну, у украинской металлургии есть потенциал для восстановления

До начала полномасштабного вторжения на долю металлургического сектора приходилось около 10-12% ВВП Украины, страна входила в ТОП 10 мировых производителей.

Однако с началом войны украинская металлургия понесла значительные потери. По данным правительства, более 50% металлургических предприятий были либо разрушены, либо оккупированы. Восстановление значения украинской металлургии в мире потребует более гибких и современных подходов. Об этом в своей колонке рассказал генеральный директор компании VARTIS Роман Анзин.

По мнению эксперта, ключевым вызовом для Украины не восстановление старых гигантов, а создание новых, более инновационных производств. Результатом этого будет диверсификация производимой в стране продукции: новых типов металла для таких отраслей как автомобильная промышленность и строительство, а также металлических изделий, которые в основном импортируются.

Важно в первую очередь бороться за доминирование украинских производителей на внутреннем рынке, что будет являться базой для развития экспорта, убежден Анзин. Развитие внутреннего рынка из-за масштабных инфраструктурных проектов по восстановлению страны после войны может стать мощным драйвером спроса на металлопродукцию.

Производители и национальные сети металлоцентров должны быть готовы удовлетворить спрос в качественной продукции широкого ассортимента во всех регионах Украины, заключает Анзин.

Роман Анзин – генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта корпоративного управления. VARTIS – украинский оператор рынка металлопроката, ведущий украинский металлотрейдер.