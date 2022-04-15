Роскошь для оккупантов: ТСН проверила, удержатся ли легендарные мировые бренды перед соблазном российских денег

17 апреля в 21:00 в эфире марафона "Единые новости" покажут эксклюзивный сюжет ТСН о том, действительно ли известные мировые модные бренды сдерживают слово и не продают товары россиянам.

Журналистка Наталья Гончарова отправится по миланским бутикам, чтобы выяснить, что важнее для мировых компаний — репутация или "кошелек", и можно ли обойти "систему", если у тебя российский паспорт.

Корреспондентка ТСН ради эксперимента будет изображать из себя россиянку-баера, чтобы проверить самые известные мировые люксовые бренды "на слово". ТСН проверит такие бренды как Баленсиага, Диор, Луи Витон, Шанель и другие. Кто из них поддерживает Украину не только на словах, но и действиями, выяснила ТСН.

Зрители узнают, работники какого бренда находят причину и способ продать товар россиянам. Журналистка покажет шокирующий способ вернуть средства по такс-фри россиянам, полностью поддерживаемым работниками роскошного бутика. Также в сюжете зрители увидят, кто из модных брендов сотрудничал с нацистским режимом во время Второй мировой войны, но снова ли бренды делают ставку на деньги, а не совесть.

Продолжает ли бренд Шанель после инцидента в Дубаях, когда продавцы требовали расписку, что сумочка не поедет в Россию, а российские блоггеры показательно резали потом свои сумки, следуя строгой позиции.

Наталья Гончарова проверила, принимают ли люксовые бутики российские кредитные карты, и как их работники относятся к россиянам и войне с Украиной. Вся шокирующая правда о действии санкций против агрессора – в специальном репортаже Натальи Гончаровой в эфире марафона "Единые новости" 17 апреля в 21:00.