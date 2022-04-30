России грозят санкции в атомной энергетике: ЕС может отказаться от урана — СМИ

Этот шаг повлияет на поставку урана на построенные в ЕС реакторы, а также на новые ядерные проекты.

Германия пообещала свою поддержку в вопросе введения санкций на импорт урана из России и других отраслей гражданской ядерной промышленности в ответ на вторжение РФ в Украину.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои дипломатические источники в ЕС.

Такой шаг может повлиять на поставку урана, который является топливом для энергетических реакторов, построенных Россией, а также новые ядерные проекты, которыми руководит российская дочерняя компания "Росатом" в Западной Европе.

По данным издания, четверо дипломатов ЕС заявили, что в преддверии этой недели во время встречи с послами ЕС и Еврокомиссией обсуждали санкции против российской ядерной промышленности.

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Тот факт, что Германия, экономический центр ЕС, сейчас присоединилась к санкциям, делает этот шаг более вероятным.

"Для немцев, австрийцев и других важно, чтобы ЕС уменьшил свою энергетическую зависимость от России в целом. Это также предполагает запрет импорта российского ядерного топлива. Для них это немного непросто", – сказал один из дипломатов ЕС.

Европейская комиссия работает над предложениями по шестому пакету санкций против России, включая потенциальные меры по нефти. Ожидается, что детали будут обсуждены со странами ЕС в ближайшие дни, поскольку европейские правительства пытаются усилить давление на Путина, прекращая поступления от экспорта энергоносителей, финансирующих его вторжение в Украину.

Ожидается, что введение санкций против дочерней компании "Росатома" станет особенно чувствительным вопросом для недавно переизбранного президента Франции Эммануэля Макрона. Франция имеет большой ядерно-энергетический сектор и тесно сотрудничает с "Росатомом" в нескольких проектах.

Франция получает более 70% электроэнергии из атомных электростанций и планирует построить еще больше реакторов. Макрон ранее заявлял, что атомная атомная электростанция будет играть ключевую роль в сокращении выбросов страны, поскольку является низкоуглеродным источником энергии, а также в укреплении энергетической независимости ЕС. Он хочет построить 14 новых реакторов к 2050 году, продолжая развивать возобновляемые источники энергии.

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Французский энергетический гигант EDF, управляющий атомными электростанциями страны, заявил, что "внимательно следит за ситуацией в Украине и ее последствиями на энергетических рынках". Там добавили, что "для обеспечения непрерывности и безопасности поставок" компания имеет долгосрочные контракты, "которые диверсифицированы с точки зрения происхождения и поставщиков".

Однако самое сильное сопротивление может оказаться не из Франции, а из Восточной Европы.

Для ядерных реакторов российского производства в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии нет альтернативы поставкам из России. Хотя Словакия, например, заявила, что имеет достаточно ядерного топлива до конца 2023 года, а запрет на российский импорт может стать проблемой в будущем.

Хотя Москва не получает много денег от экспорта ядерного топлива. Но ориентация на крупный инфраструктурный бизнес, включающий строительство реакторов в ЕС, нанесет серьезный финансовый удар по военной машине Кремля.

Напомним, ЕС готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть : кого еще коснутся санкции.

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