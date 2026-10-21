Россия бьет по энергетике и экспорту: западные эксперты шокировали прогнозом для экономики Украины

Экономика Украины на грани выживания

Реклама

Экономические перспективы Украины ухудшаются из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру, промышленность и порты. Эксперты предупреждают, что пятый военный зимний сезон станет серьезным испытанием для страны, а дальнейший рост экономики все больше будет зависеть от поддержки партнеров.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на прогноз Венского института международных экономических исследований.

Реклама

Как изменился прогноз для экономики Украины

Институт снизил ожидаемый рост украинской экономики в 2026 году до 0,6%. В предыдущем прогнозе, обнародованном летом, специалисты ожидали показатель на 0,4 процентного пункта выше.

Реклама

Прогноз на 2027 год также был пересмотрен в сторону снижения — до 2,1%. Однако этот сценарий возможен только при условии, что Украина и дальше будет получать достаточную финансовую и военную поддержку из-за рубежа. Эксперты отмечают, что уверенность в такой помощи становится меньше.

«Пятый военный зимний сезон, вероятно, станет для Украины серьезным испытанием», — заявила эксперт института по вопросам Украины Ольга Пиндюк.

Российские атаки бьют по экспорту и промышленности

Под российскими ударами оказываются энергетические объекты, критическая инфраструктура и портовые мощности на Черном море. Это отражается на работе предприятий и возможностях Украины продавать продукцию за границу.

По данным института, в августе экспорт зерна сократился на 70% по сравнению с июлем. Значительные потери несет и металлургическая промышленность. Дополнительными препятствиями для экономики остаются высокая инфляция и дорогостоящие кредиты.

Реклама

Есть ли у России деньги на продолжение войны

Несмотря на экономические проблемы, Россия, по прогнозу института, также будет демонстрировать медленный рост: 0,6% в 2026 году и 1,3% в 2027-м.

Однако эксперт по российской экономике Василий Астров считает, что у Владимира Путина и в следующем году не будет серьезных трудностей с финансированием войны против Украины. По его оценке, российское государство сможет и дальше занимать средства у внутренних банков.

В то же время украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой топливные проблемы и усилили инфляционное давление в РФ. Москва ввела запрет на экспорт горючего, поэтому страна получает меньше выгоды от высоких мировых цен на топливо. Российская промышленность также подвергается западным санкциям.

Что еще давит на украинскую экономику

Российские удары по предприятиям, складам и транспортной инфраструктуре создают риски не только для производства, но и для государственных доходов. В аналитическом обзоре ТСН.ua риски для бизнеса и бюджета рассматривали на фоне атак на промышленные объекты и логистические узлы. Последствия разрушений могут отражаться на работе предприятий, занятости и налоговых поступлениях.

Реклама

Финансовые возможности государства ограничивают и проблемы с исполнением бюджета. Минфин сообщал о многомиллиардной дыре в бюджете: за девять месяцев 2026 года бюджет недополучил 50 млрд грн запланированных доходов. Наибольшие трудности возникают тогда, когда за неимением средств приходится определять приоритеты между текущими потребностями и подготовкой к зиме.

Отдельным вызовом остается энергетика, от стабильной работы которой зависят предприятия, транспорт и повседневная жизнь людей. Аналитики ISW считают, что Россия могла раньше начать бить по энергетике, чтобы воспользоваться периодом до усиления украинской защиты от баллистических ракет и реактивных дронов. Новые повреждения энергетических объектов могут дополнительно усложнить работу бизнеса в холодный сезон.

Новости партнеров

Новости партнеров