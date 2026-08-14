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Россия бьет по составам и логистике: что будет с ценами в Украине
Разрушение увеличивают расходы ритейла и логистических компаний, часть которых бизнес может заложить в розничные цены.
Цены на некоторые товары в Украине могут вырасти из-за более дорогой логистики, резервных складов и восстановления после российских ударов.
Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» отметил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, правительство не приняло достаточных превентивных мер по защите украинской логистики от новой волны ударов.
«Государственные структуры могли заранее предупредить логистические компании и ритейл о риске атак и призвать рассредоточить товарные запасы, чтобы снизить возможные потери», — сказал он.
Кущ прогнозирует, что после ударов логистика будет вынуждена переходить на «работу с колес», отказываясь от крупных центров хранения товаров. Это увеличит логистические расходы, а значит, и конечные цены для потребителей.
«Товар будет, но он будет стоить значительно дороже», — добавил он.
Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что август 2026 года обещает новый ценовой удар по кошелькам.
По словам эксперта, хлеб стабильно прибавляет в цене около 2% ежемесячно. Если тенденция сохранится, то до конца 2026 года покупатели увидят на ценниках плюс 10% по сравнению с августовской стоимостью.
Уже с сентября производители начнут закладывать в стоимость рост затрат на корма и электроэнергию. Как следствие — подорожание свинины, говядины и курятины до 10%.