Россия бьет по составам и логистике: что будет с ценами в Украине

Продукты подорожают / © Associated Press

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Цены на некоторые товары в Украине могут вырасти из-за более дорогой логистики, резервных складов и восстановления после российских ударов.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» отметил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

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По его словам, правительство не приняло достаточных превентивных мер по защите украинской логистики от новой волны ударов.

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«Государственные структуры могли заранее предупредить логистические компании и ритейл о риске атак и призвать рассредоточить товарные запасы, чтобы снизить возможные потери», — сказал он.

Кущ прогнозирует, что после ударов логистика будет вынуждена переходить на «работу с колес», отказываясь от крупных центров хранения товаров. Это увеличит логистические расходы, а значит, и конечные цены для потребителей.

«Товар будет, но он будет стоить значительно дороже», — добавил он.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что август 2026 года обещает новый ценовой удар по кошелькам.

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По словам эксперта, хлеб стабильно прибавляет в цене около 2% ежемесячно. Если тенденция сохранится, то до конца 2026 года покупатели увидят на ценниках плюс 10% по сравнению с августовской стоимостью.

Уже с сентября производители начнут закладывать в стоимость рост затрат на корма и электроэнергию. Как следствие — подорожание свинины, говядины и курятины до 10%.

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