Россия больше не ожидает падения экономики: что спасает оккупантов

Москва получает дополнительные миллиарды, чтобы финансировать агрессию против Украины

Россия не планирует существенно снижать прогноз экономического роста на 2026 год, ведь из-за войны в Иране растут доходы от нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным трех источников, знакомых с обсуждениями, Министерство экономики не ожидает серьезных изменений в прогнозе роста ВВП на уровне 1,3% во время апрельского обновления. Это резко отличается от настроений, которые были месяц назад.

В России также обсуждали возможность снизить базовую цену на нефть, заложенную в бюджетном правиле и используемую для распределения дополнительных доходов. Речь идет об уменьшении показателя от 59 долларов за баррель до 45-50 долларов. Такой вариант рассматривали через подготовку к вероятному длительному периоду низких цен на нефть.

«Россия оказалась среди тех, кто извлек выгоду, потому что перебои с поставками из Персидского залива повлекли рост цен свыше 100 долларов за баррель. Стоимость российской нефти Urals достигла самого высокого уровня за последние четыре года. В частности, США смягчили часть санкций на ее продажу, чтобы поддержать стабильность глобальных поставок», — отметили в медиа.

Доходы России от нефти и газа достигли максимума

Кремль получает наибольшие доходы от экспорта нефти со времени, наступившего сразу после вторжения в Украину, пользуясь ситуацией вокруг войны на Ближнем Востоке. Рост цен и ослабление санкций способствовали как удорожанию российской нефти, так и увеличению объемов ее поставок.

Москва также выигрывает от расширения и продления действия тарифного исключения США, позволяющего покупателям покупать российскую нефть, загруженную до 12 марта. Это стимулировало рост поставок в Индию, несмотря на глобальный дефицит доступных грузов, поднявший цену флагманского сорта Urals выше эталонного Brent на условиях поставки в Южную Азию.

В то же время, Европейская комиссия отказалась от планов подать 15 апреля законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти, как это предполагалось ранее, в контексте войны России против Украины.

Вместе с тем, по словам представителя ЕС, которого цитирует Reuters , инициатива не отменена — ее представят позже, уже после середины апреля, учитывая текущую геополитическую ситуацию.