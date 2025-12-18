Российская экономика во время войны в Украине / © ТСН.ua

Россия годами будет расплачиваться за вторжение в Украину, даже если бы боевые действия закончились завтра. Кремль закрывает растущую дыру в военном бюджете все более дорогими займами.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Дефицит бюджета государства-агрессора увеличился на фоне роста военных расходов на 30-60% и падения доходов от сырьевых товаров, в частности от нефти и газа.

После исчерпания резервных фондов власти РФ резко нарастили выпуск облигаций федерального займа. В 2025 году их разместили на 7,9 трлн рублей — это больше, чем в пиковый период пандемии COVID-19.

Деньги для бюджета остаются дорогими: ключевая ставка Центробанка РФ год назад достигала рекордных 21%, сейчас — 16,5%. Процентные выплаты уже «зашиты» в будущие бюджеты и не подлежат быстрому сокращению.

Расходы на обслуживание долга сейчас составляют вдвое большую долю от общих расходов, чем до войны, и в номинальном выражении уже превышают бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование. Начиная со следующего года, они превысят совокупные государственные расходы на здравоохранение и образование, поднявшись до четвертой по величине статьи бюджета наряду с национальной безопасностью.

Если расходы на долг вырастут раньше, чем будет запланирован бюджет, правительству придется сокращать расходы в других сферах, чтобы избежать увеличения дефицита.

Хотя сейчас долг РФ относительно ВВП формально небольшой, правительственный прогноз предусматривает его рост более 20% в 2027 году и почти до 70% к 2042-му.

Напомним, в Кремле скрывают катастрофическое состояние российской экономики, которая оказалась в полушаге от рецессии - экономического спада, связанного с падением внутреннего валового продукта.