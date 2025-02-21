Россия готова отдать замороженные $300 млрд, но с циничным условием — Reuters

Всемирный банк оценил, что послевоенная реконструкция и восстановление Украины обойдется в 486 миллиардов долларов.

Россия может согласиться с использованием активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины. Но при этом государство-агрессор будет настаивать, чтобы часть денег была израсходована на оккупированные Россией украинские территории.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Соединенные Штаты и их союзники запретили сделки с центральным банком и министерством финансов России, заблокировав суверенные российские активы на сумму 300-350 миллиардов долларов. Речь идет о преимущественно европейских, американских и британских государственных облигациях, хранящихся в европейском депозитарии ценных бумаг.

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Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что в ходе переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии высказывалась идея использовать большую часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Год назад Всемирный банк оценил, что послевоенная реконструкция и восстановление Украины обойдется в 486 миллиардов долларов.

В 2023 году Большая семерка заявила, что российские суверенные средства будут оставаться замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

В Кремле утверждали, что планы использования этих средств в Украине являются ограблением.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает использовать замороженные активы РФ для финансирования помощи Украине.

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