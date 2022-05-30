Россия хочет избежать дефолта: минфин предлагает рассчитываться с держателями гособлигаций рублями

Россия намерена рассчитываться с держателями российских еврооблигаций посредством механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Инвесторы обязаны будут открывать счета в российских банках и давать поручения на покупку валюты.

Платежи будут производиться через Национальный расчетный депозитарий.

Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов изданию "Ведомости".

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“Как происходит платеж за газ в рублях: нам засчитывают валюту, здесь она по поручению (покупателю газа – ред.) меняется на рубли, и таким образом происходит расчет, – сказал Силуанов. – Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону”.

Россия будет производить платежи по еврооблигациям в рублях, которые можно конвертировать в другую валюту, сказал он. По его словам, еврооблигации, номинированные в евро, будут выплачиваться в евро, поскольку Евросоюз не ввел ограничения на выплаты в евро.

Напомним, инвесторы, вложившиеся в российские облигации, требуют признать дефолт за бондами в апреле. Кредиторы заявляют о необходимости выплат 1,9 млн долларов в виде дополнительных процентов за просроченный платеж.

Ранее стало известно, что Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. Это поможет ей противостоять санкциям из-за вторжения в Украину.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает “выборочный дефолт”. Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неизбежным.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые с начала войны против Украины и введение новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт 1998 года, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

Как новые санкции повлияют на жизнь в России и стоит ли стране-агрессору ждать дефолта

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