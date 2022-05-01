Россия хочет конфисковать активы западного бизнеса в стране – спикер Госдумы

Накануне Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

Российская Федерация в ответ на заморозку активов на Западе с целью передачи их Украине может конфисковать активы западного бизнеса.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

"На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие. Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму около 300 млрд долларов", — пишет он.

По его словам, "Центробанк" в ответ запретил иностранным инвесторам выводить средства из финансовой системы России. Он говорит, что речь идет о более чем 500 млрд долларов.

Спикер Госдумы отметил, что российский бизнес сегодня выкупает работающие в России зарубежные компании и действует "цивилизованно" в отличие от Польши, США и стран Балтии.

"В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны", — отметил Володин.

Напомним, в ЕС заморозили активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро.

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