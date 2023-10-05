Россия хочет применить новую коварную тактику, чтобы сорвать экспорт украинского зерна — МИД Британии

Захватчики хотят потопить несколько судов с зерном и обвинить в этом Украину.
Российские захватчики могут атаковать гражданские суда с украинским зерном, установив минные заграждения на подходах к черноморским украинским портам.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.
В Лондоне отметили, что в России разрабатывается план потопления судов с украинским зерном в Черном море, но сделать это захватчики хотят тайно. После этого Россия в привычной для себя манере попытается переложить все ответственность на Украину.
В МИД Британии заявили, что эта информация обнародуется намеренно, чтобы сорвать коварные намерения российских захватчиков. В Лондоне заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в Черном море.
"Мир наблюдает – и мы видим насквозь циничные попытки России возложить вину за нападения на Украину", – сказал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Напомним, ранее сообщалось, что первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна-агрессор пока не собирается возвращаться к зерновому соглашению.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина готова отозвать иски в ВТО по поводу зернового спора, но есть важное условие.
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